Пропавшие в Прикамье туристы приехали из Свердловской области

Пропавшие в Пермском крае туристы приехали из Свердловской области, сообщили Накануне.RU в МЧС.

Группа из 13 человек выехала из Свердловской области на турбазу "Ослянка-хаус" в поселке Средняя Усьва. Они перестали выходить на связь. Ведутся поиски.

Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, связанных с невыходом незарегистрированной туристической группы на точку сбора в назначенное время, сообщили в пресс-службе ведомства. Для проверки информации привлечены силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.