Премьер Бельгии допустил обращение в суд из-за использования активов РФ

Глава правительства Бельгии Барт де Вевер подверг критике план Еврокомиссии по использованию замороженных активов России в пользу Украины.

В интервью VTM NIEUWS он заявил, что депозитарий Euroclear, хранящий эти средства, имеет право обратиться в суд в случае их изъятия без одобрения бельгийского правительства. По его словам, компания может подать иск в Генеральный суд Европейского союза.

Премьер-министр также поставил под сомнение юридические основания таких действий. Он ссылается на закон о чрезвычайных ситуациях, которого, по сути, не существует. "Вы должны сказать мне, какая чрезвычайная ситуация существует в Европе... Я уверен, что суд это тоже установит", — подчеркнул де Вевер, задаваясь вопросом, как Еврокомиссия обоснует необходимость передачи российских миллиардов в бюджет Украины.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что уже на следующей неделе может быть совершена сделка о разморозке до 115 миллиардов евро российских активов в Европе для помощи украинскому режиму.