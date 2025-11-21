Токаев поддерживает "план Трампа" по урегулированию конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал так называемый "план Трампа" по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом он заявил во время брифинга после встречи с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

"В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план", - заявил Токаев.

Примечательно, что пока что американские власти план не публиковали и не подтверждали многочисленные утечки выдержек из этого плана в СМИ.

В начале ноября Токаев был с визитом в Вашингтоне, и тогда назвал Дональда Трампа "великим лидером и государственным деятелем, посланным небесами". По словам президента Казахстана, "миллионы людей во многих странах благодарны" Трампу. Также Токаев заявил, что под руководством Трампа "Америка вступает в золотой век".