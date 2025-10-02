Сирийские правозащитники: Башара Асада пытались отравить в Москве
Экс-президент Сирии Башар Асад, после падения режима нашедший убежище в Москве, стал жертвой покушения – его, якобы, хотели отравить. Он был госпитализирован в больницу в российской столице. Сейчас Асад уже выписан, его состояние стабильное, об этом сообщает Сирийский центр наблюдения за правами человека (SOHR) в соцсети X (заблокирована в РФ).
Сообщается, что организаторы покушения хотели обвинить российские власти в причастности к убийству Асада.
Новые власти Сирии пытались запросить у Москвы экстрадицию Асада, однако российские власти отказали.