Сирийские правозащитники: Башара Асада пытались отравить в Москве

Экс-президент Сирии Башар Асад, после падения режима нашедший убежище в Москве, стал жертвой покушения – его, якобы, хотели отравить. Он был госпитализирован в больницу в российской столице. Сейчас Асад уже выписан, его состояние стабильное, об этом сообщает Сирийский центр наблюдения за правами человека (SOHR) в соцсети X (заблокирована в РФ).