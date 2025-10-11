Zeit: Асад живёт в Москва-Сити и коротает время за онлайн-играми

11 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Политика В России Москва
Фото: SANA / Handout via Reuters

Zeit: Асад живёт в Москва-Сити и коротает время за онлайн-играми

Свергнутый экс-президент Сирии Башар Асад, получивший политическое убежище в России, живёт вместе с семьёй в комплексе Москва-Сити. Он проводит время, играя в онлайн-игры.

Об этом сообщает немецкая газета Zeit со ссылкой на источник из ближайшего окружения семьи Асада, знакомый с последним с детства, пишет РБК.

Асад с членами своей семьи прибыл в Москву в декабре 2024 г. – Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность выдачи Москвой Башара Асада по иску Международного уголовного суда (МУС), если таковой будет, заявил, что Россия не является членом Римского статута, МУС.

Теги: Башар Асад, Москва-Сити, игры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.10.2025 11:29 Мск Сирийские правозащитники: Башара Асада пытались отравить в Москве
Ранее 28.12.2024 10:07 Мск СВР: зарубежные спецслужбы готовят атаки на военные базы РФ в Сирии
Ранее 23.12.2024 13:22 Мск Песков опроверг сообщения о запросе женой Асада "спецразрешения" для выезда из РФ
Ранее 16.12.2024 16:00 Мск Асад впервые высказался о падении своего режима в Сирии
Ранее 16.12.2024 13:50 Мск МИД России: Аннексия Израилем Голанских высот недопустима
Ранее 11.12.2024 08:13 Мск МИД РФ: экс-президент Сирии находится в безопасности
Ранее 10.12.2024 21:37 Мск Россия не выдаст Асада по иску МУС
Ранее 10.12.2024 08:14 Мск Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся под властью Израиля
Ранее 09.12.2024 04:06 Мск Постпред РФ Ульянов: Асад прибыл в Москву
Ранее 09.12.2024 03:03 Мск Захарова призвала опровергнуть сообщение о гибели Асада
Ранее 09.12.2024 03:01 Мск В Кремле заявили о получении гарантий безопасности военных баз РФ в Сирии
Ранее 09.12.2024 00:28 Мск Израиль нанес авиаудары по объектам в Дамаске
Ранее 08.12.2024 20:54 Мск Башар Асад получил убежище в России
Ранее 08.12.2024 14:30 Мск Российские военные базы в Сирии перешли в режим повышенной боевой готовности
Ранее 08.12.2024 11:20 Мск Израильская армия перегнала танки на границу с Сирией
Ранее 08.12.2024 10:04 Мск Вопрос о военном присутствии России в Сирии будет решаться новым правительством страны
Ранее 08.12.2024 09:25 Мск Самолет, на котором Асад покинул Сирию, возможно, был сбит
Ранее 08.12.2024 08:44 Мск Асад покинул Дамаск в неизвестном направлении

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети