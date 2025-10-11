Zeit: Асад живёт в Москва-Сити и коротает время за онлайн-играми

Свергнутый экс-президент Сирии Башар Асад, получивший политическое убежище в России, живёт вместе с семьёй в комплексе Москва-Сити. Он проводит время, играя в онлайн-игры.

Об этом сообщает немецкая газета Zeit со ссылкой на источник из ближайшего окружения семьи Асада, знакомый с последним с детства, пишет РБК.

Асад с членами своей семьи прибыл в Москву в декабре 2024 г. – Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность выдачи Москвой Башара Асада по иску Международного уголовного суда (МУС), если таковой будет, заявил, что Россия не является членом Римского статута, МУС.