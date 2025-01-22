Трамп заявил, что в случае продолжения СВО России будет "только хуже"

Президент США Дональд Трамп призвал Россию немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях его затягивания.

"Я собираюсь сделать России... и президенту Путину очень большое одолжение. Завершите это сейчас... Дальше будет только хуже", — написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social. Его слова приводит РИА Новости.

Президент США пригрозил мерами против экспорта РФ, если по Украине вскоре не будет сделки.

"Если мы не заключим сделку в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как повысить уровень тарифов, пошлин и санкций на все, что Россия продает США и другим странам", - заявил Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил устроить ему телефонный звонок с Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации. Одной из главных тем станет обсуждение возможной личной встречи двух президентов в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине.

21 января помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам разговора Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по видеосвязи сообщил, что .Вашингтон пока не выступал с конкретными предложениями об организации телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.