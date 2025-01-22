Зеленский неуверен в присутствии Европы за столом переговоров с РФ

Присутствие Европы на переговорах по конфликту России и Украины остается под вопросом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его заявление прозвучало на форуме в Давосе. По его словам, неизвестно, будет ли президент США Дональд Трамп учитывать мнение Европы в конфликте.

По словам главы государства, Китай имеет большое влияние на Москву. Зеленский задался вопросом, будет ли Трамп вести переговоры с Россией и Китаем, сообщает ТАСС.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил устроить ему телефонный звонок с Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации. Одной из главных тем станет обсуждение возможной личной встречи двух президентов в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине.