США и России предрекли "непростую сделку" по Украине

Политолог Грегори Иоффе высказался о деталях возможных переговоров между США и Россией по Украине. По его мнению, "будет какая-то торговля", и какая, пока не ясно.

"Можно гадать о том, что, с одной стороны, это будет смягчение и снятие каких-то санкций, с другой – какие-то иные уступки", - сказал ТАСС Иоффе.

По мнению эксперта, Трамп "славится тем, что умеет совершать сделки", однако в случае с Украиной "заключение сделки не будет простым".

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что переговоры с Украиной начнутся в 2025 г., однако они будет непростыми. Основа подхода России, по её словам, была заложена в стамбульских договоренностях. До этого сообщалось, что страны НАТО признают, что переговоры по прекращению конфликта на Украине должны начаться как можно скорее.