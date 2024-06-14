В Ирбите хотят переименовать Площадь им. Ленина

Власти Ирбита всерьез задумались над тем, чтобы переименовать площадь имени Ленина. Узнать мнение горожан решили с помощью опроса на сайте мэрии. В качестве альтернативы предлагаются "Екатерининская площадь" и "Торговая площадь".

В администрации отмечают, что окончательное решение еще не принято и площадь может по-прежнему носить имя вождя народа. Однако прежде всего стоит посмотреть на мнение горожан.

Пока на сайте мэрии результатов не увидеть, в Telegram-канале "Инцидент Ирбит" уже вовсю кипит обсуждение. Согласно опросу в канале, 76% из более чем 1,5 тыс. подписчиков проголосовали за нынешнее название. 14% выбрали вариант "Торговая" и только 10% - "Екатерининская".

Кто-то в комментариях считает, что "избавлять от всего Ленинского" выглядит "как-то по-украински", другие напротив заявляют, что неплохо было бы и памятник снести, ведь выглядит он далеко не лучшим образом. Другие уверены, что следует возвести на месте памятник Екатерины, так как она многое сделала для Слободы. Четвертые - что площадь всегда была торговой, а потому такое название более чем уместно. Часть уральцев также отмечают, что многие горожане пенсионного возраста и не могут проголосовать на сайте, а потому следовало бы провести опрос и другим способом.

Сколько времени продлится голосование неизвестно.