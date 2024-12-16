NYT: Трамп никогда не будет гарантировать безопасность Украины

Старый-новый президент США Дональд Трамп может никогда не удовлетворить требования Украины: политик стремится не только закончить конфликт, не взяв на себя никакой ответственности за защиту этой страны, но и в целом сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы.

В итоге вступление Киева в Североатлантический альянс "останется несбывшейся надеждой" Владимира Зеленского, приводит ТАСС данные The New York Times (NYT).

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отверг в Telegram предложение победившего на выборах президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня. По словам президента, конфликт не закончится "бумажкой и несколькими подписями". Глава государства указал, что во время встречи с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 декабря он сказал, что "нам нужен справедливый и сильный мир". Зеленский отметил, что стороны "должны говорить, прежде всего, о действенных гарантиях мира".