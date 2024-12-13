Стадо лошадей застряло в яме с глиной в Дагестане

Несколько лошадей застряли в яме с глиной в Дагестане. Они не могли выбраться самостоятельно. Грустное видео публикует SHOT.

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На видео видно, как животные пытаются выкарабкаться. При этом идет снегопад.

Инцидент произошел в Кизлярском районе. Четырех лошадей вытащили из ямы местные жители. Одну из них спасти не удалось.

Ранее мы сообщали, что в Камчатском крае спасли косатку, которую накануне нашли на берегу в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во ВКонтакте.

На видео, которое опубликовало МЧС, видно, что животное переносили в воду с помощью крана и сетей.