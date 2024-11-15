Косатку, которую нашли на берегу в Камчатском крае, спасли

В Камчатском крае спасли косатку, которую накануне нашли на берегу в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во ВКонтакте.

Она в Охотском море. Животное обнаружили жители села Устьевое. Сотрудники МЧС и волонтеры отвезли животное к устьям, чтобы потоком его вынесло в море.

"Косатка в море! Низкий поклон волонтерам, спасателям и всем жителям Соболевского района. Спасибо", — написал Лебедев.

На видео, которое опубликовало МЧС, видно, что животное переносили в воду с помощью крана и сетей.