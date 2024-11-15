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Происшествия Камчатский край
Фото: скриншот с видео МЧС РФ

Косатку, которую нашли на берегу в Камчатском крае, спасли

В Камчатском крае спасли косатку, которую накануне нашли на берегу в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во ВКонтакте.

Она в Охотском море. Животное обнаружили жители села Устьевое. Сотрудники МЧС и волонтеры отвезли животное к устьям, чтобы потоком его вынесло в море.

"Косатка в море! Низкий поклон волонтерам, спасателям и всем жителям Соболевского района. Спасибо", — написал Лебедев.

На видео, которое опубликовало МЧС, видно, что животное переносили в воду с помощью крана и сетей.


В результате косатка смогла уплыть. Устья, куда отвезли косатку, расположены в 10 км от места, где животное было выброшено на берег 14 ноября.

МЧС подтвердило, что операция по спасению животного завершена.

Ранее мы писали, что на Камчатке спасают косатку, которую выбросило на берег. Самку нашли жители на побережье близ села Устьевое Соболевского района, она была в крайне тяжелом состоянии. Люди поливали косатку водой, а также прорыли от моря небольшой канал.

Теги: косатка, камчатка, мчс


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Ранее 14.11.2024 09:29 Мск На Камчатке спасают выброшенную на берег молодую косатку

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