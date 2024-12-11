Ревнивый екатеринбуржец пытался убить соперника из строительного пистолета

В Екатеринбурге мужчина из ревности пытался застрелить своего соперника из строительного пистолета. Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 9 декабря в квартире дома по улице Пархоменко в уральской столице. 52-летний мужчина дважды выстрелил из пневматического строительного пистолета в 29-летнего молодого человека, с которым они вместе распивали спиртное. Выстрелы, как полагает следствие, были сделаны для убийства последнего, однако тот выжил. В дальнейшем его госпитализировали в больницу.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, по одной из рассматриваемых версий, преступление было совершено на почве ревности.

"Хотя дама сердца, ставшая причиной этой "односторонней дуэли", в квартире в этот момент не находилась", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о покушении на убийство. Назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос о мере пресечения для стрелка. Ставший оружием строительный пистолет изъят при осмотре места происшествия.