12 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд арестовал екатеринбуржца, пытавшегося убить конкурента из строительного пистолета

Суд избрал меру пресечения жителю Екатеринбурга, который пытался убить из строительного пистолета своего конкурента в борьбе за женщину.
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Напомним, все случилось вечером 9 декабря в квартире дома по улице Пархоменко в уральской столице. 52-летний мужчина дважды выстрелил из пневматического строительного пистолета в 29-летнего молодого человека, с которым они вместе выпивали. Выстрелы, как полагает следствие, были сделаны для убийства последнего, однако тот выжил. В дальнейшем его госпитализировали в больницу.

По одной из рассматриваемых версий, преступление было совершено на почве ревности. При этом женщины, ставшей причиной "односторонней дуэли", в квартире в этот момент не было.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, стрелку предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство". Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом мужчина будет находиться до 10 февраля 2025 года.

Ранее при осмотре места происшествия был найден и изъят ставший оружием строительный пистолет.

Строительный пистолет на месте покушения на убийство в Екатеринбурге(2024)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Теги: суд, пистолет, арест, Екатеринбург


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