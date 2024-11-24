"Вам звонят из поликлиники": полиция Екатеринбурга рассказала о новом виде мошенничества

В полиции Екатеринбурга предупредили о новом виде телефонного мошенничества, которое стало активно распространяться в городе. Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, только за эту неделю зафиксировано несколько случаев, когда уральцы потеряли сотни тысяч рублей.

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Накануне к силовикам обратилась жительница Железнодорожного района. Женщина рассказала, что с ее банковского счета списали 188 тысяч рублей. Незадолго до исчезновения денег ей позвонила некая "сотрудница поликлиники" – якобы подтвердить ее данные в регистратуре. Звонившая утверждала, что сделать это можно прямо по телефону, назвав код из SMS. При этом без подтверждения будто бы станет невозможна запись к врачу.

Потерпевшая продиктовала цифры из сообщения, которые оказались кодом для смены пользователя в ее онлайн-банке. Сразу после этого злоумышленники похитили с ее счета все имевшиеся деньги. В полиции призывают никогда и никому не сообщать коды, приходящие в SMS.

Напомним, недавно житель Первоуральска перевел мошенникам около 3 млн рублей, пытаясь стать инвестором.