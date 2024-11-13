В правительстве РФ допускают, что некоторые застройщики могут обанкротиться

Есть риск банкротства некоторых застройщиков жилья, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Вы знаете, в недвижимости в любой стране мира всегда происходят какие-то взлеты и падения, - цитирует его РИА Новости. - К этому надо подходить системно".

"Какие-то застройщики плохо рассчитали свою экономику, наверное, они не справятся с задачей, такое возможно", - добавил вице-премьер. По его словам, власти попытаются этого не допустить.

Как ранее писало Накануне.RU, "великая депрессия" застройщиков приобретает все более ясные черты, причины всего три: отмена льготной ипотеки, отток мигрантов на фоне дефицита кадров и высокая ключевая ставка.

По данным Росстата, за 8 месяцев этого года в стране был построен 71,3 млн кв. м жилья, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2023 года. Но и цены на жилье бьют все рекорды, и люди не спешат тратить заоблачные суммы даже на инвестиционные квартиры, делая выбор в сторону депозитов для сохранения накоплений.