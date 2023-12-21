21 Декабря 2023
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Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Младенец, выброшенный матерью на мороз в Екатеринбурге, начал есть самостоятельно

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии новорожденного, найденного в сугробе в Екатеринбурге. Ему стало лучше.

Напомним, все случилось в ночь на 15 декабря в одной из квартир дома по улице Краснофлотцев в уральской столице: 20-летняя девушка родила мальчика, положила ребенка в пакет и вынесла его на улицу, бросив в снег под окном. Она думала, что из-за низкой температуры на улице сын погибнет, однако он был обнаружен прохожим, который вызвал "скорую помощь". В итоге мальчик выжил, а против матери возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство новорожденного".

Как сообщили Накануне.RU в региональном Минздраве, на сегодняшний день ребенок переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

"Состояние малыша стабильное. Ест самостоятельно. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что выброшенный на мороз младенец родился доношенным.

Теги: младенец, мороз, состояние, Минздрав


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Ранее 15.12.2023 11:09 Мск В Екатеринбурге мать выбросила новорожденного ребенка на мороз

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