В Екатеринбурге мать выбросила новорожденного ребенка на мороз

В Екатеринбурге молодая мать пыталась убить своего новорожденного ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось в ночь на 15 декабря в одной из квартир дома по улице Краснофлотцев в уральской столице: 20-летняя девушка родила мальчика, положила ребенка в пакет и вынесла его на улицу, бросив под окном. По версии следствия, она осознавала, что из-за низкой температуры на улице сын погибнет. Однако ребенок был обнаружен прохожим, который вызвал "скорую помощь". В итоге мальчик выжил.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, на адрес незамедлительно был направлен экипаж группы немедленного реагирования территориального ОВД.

"Стражи порядка установили, что мужчина возвращался домой, припарковал свою машину, а когда вышел из нее, услышал душераздирающий младенческий плач. Пройти мимо и остаться безучастным гражданин не смог, взял грудничка на руки и вновь сел в салон своего автомобиля, вызвав сразу же представителей МВД и "неотложку". Кроху в срочном порядке госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга, где сейчас врачи борются за его жизнь. Возраст мальчика не более суток, вес – около 2,5 кг, рост – 50 сантиметров. Успел ли малыш получить обморожение, сейчас устанавливается. Ребенок родился доношенным", - отметил полковник Горелых.

По его данным, полицейские оперативно нашли нерадивую мать: она проживала в съемной квартире, работая, по предварительным данным, в одной из местных торговых точек.

"Девушка приехала в столицу Среднего Урала из Челябинской области, где у нее остался бывший кавалер, который про беременность якобы даже не знал. В настоящее время она находится в реанимации, врачи и ей оказывают необходимую медпомощь. Что конкретно побудило молодую женщину так жестоко поступить с собственным ребенком, сыщики и следователи выяснят, когда она придет в себя", - добавил Валерий Горелых.

СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.