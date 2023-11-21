СК разбирается с избиением девочки-инвалида на Среднем Урале

С избиением девочки-инвалида на Среднем Урале будет разбираться Следственный комитет. На ситуацию обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин.

Напомним, все случилось 19 ноября у торгового центра на улице Ленина в Реже: подросток 2008 года рождения нанес телесные повреждения девочке, которая старше его на год. Известно, что пострадавшая является инвалидом.

Сейчас Следственным комитетом проводится проверка по статье 116 УК РФ "Побои". Как сообщили Накануне.RU в СК России, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

Также в ситуации разбираются полиция и прокуратура.