На Среднем Урале подросток избил девочку-инвалида у торгового центра

На Среднем Урале прокуратура и полиция начали проверки после нанесения побоев девочке-инвалиду.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по предварительным данным, все случилось 19 ноября у торгового центра на улице Ленина в Реже: подросток 2008 года рождения нанес телесные повреждения девочке, которая старше его на год. Известно, что пострадавшая является инвалидом.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Отдельно будет дана правовая оценка деятельности органов профилактики по предотвращению преступлений несовершеннолетними.

Также свою проверку проводит полиция. Ее результаты находятся на контроле у прокуратуры города.