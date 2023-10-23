Соловьев стал Героем ДНР

Телеведущий Владимир Соловьев получил звание Героя ДНР. О присвоении рассказал глава республики Денис Пушилин, напомнив, что, помимо информационного фронта, на котором Соловьев активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он с самого начала специальной военной операции часто бывает на передовой.

"Мало осталось мест, где он не побывал, в самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром", - написал Пушилин в своем telegram-канале, приложив к тексту фотографию Соловьева, на груди которого виднеется звезда Героя республики.

Напомним, ранее Владимир Соловьев уволил сотрудника своего телеканала, российского политолога и востоковеда Евгения Сатановского за высказывания в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и заместителя главы этого министерства Михаила Богданова. Короткий ролик Соловьев опубликовал в telegram-канале. В нем он приносит извинения МИД, Захаровой и Богданову, а также сообщает, что "не видит возможности продолжать профессиональное общение с Сатановским, и принял решение об увольнении с канала". Сатановский счел Захарову и Богданова алкоголиками, о чем публично заявил в интервью.