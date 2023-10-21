Соловьев уволил Сатановского за высказывания о Захаровой и Богданове

Владимир Соловьев уволил сотрудника своего телеканала, российского политолога и востоковеда Евгения Сатановского за высказывания в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и заместителя главы этого министерства Михаила Богданова.

Короткий ролик Соловьев опубликовал в telegram-канале. В нем он приносит извинения МИД, Захаровой и Богданову, а также сообщает, что "не видит возможности продолжать профессиональное общение с Сатановским, и принял решение об увольнении с канала".

Напомним, Сатановский счел Захарову и Богданова алкоголиками, о чем публично заявил в интервью.