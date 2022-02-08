Генпрокуратура направила в суд дело экс-министра Абызова

Генеральная прокуратура России передала в суд дело экс-министра Михаила Абызова (возглавлял Открытое правительство). Его и других фигурантов (11 человек) дела обвиняют в создании преступного сообщества и других преступлениях. Абызов был задержан в 2019 году, расследование Следственный комитет завершил только в январе 2022 года. Экс-министр вину не признает.

Фигурантам вменяют создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в его деятельности; мошенничество в особо крупном размере; легализацию преступных доходов; коммерческий подкуп; незаконное участие в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества, похитили 4 млрд рублей у энергетических компаний "СИБЭКО" и "РЭС". Ранее следствие заявляло, что создателями ОПС являются Абызов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-ком" Максим Русаков и гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов.

Также следствие считает, что фигуранты причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей и коммерческому подкупу и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода.

В октябре 2021 года суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей. Отмечалось, что сумма стала рекордной в системе российского судопроизводства. Средства пойдут в доход государства.

Генпрокуратура выяснила, что Абызов при поступлении на службу скрыл сведения "о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами". Пять лет Абызов не декларировал это имущество.