Суд не изменил решение о взыскании 32,5 миллиарда рублей с Абызова

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным решения судов по иску Генпрокуратуры к бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову о взыскании 32,5 млрд рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

В октябре прошлого года суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей. Отмечалось, что сумма стала рекордной в системе российского судопроизводства. Средства пойдут в доход государства.

Напомним, по данным ГП, при поступлении на службу экс-чиновник скрыл сведения "о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами". Пять лет Абызов не декларировал это имущество.

В ходе проверки также выяснилось, что Абызов продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, находясь на госслужбе.