Суд взыскал 32,5 миллиарда рублей с бывшего министра Михаила Абызова. Это рекорд

Суд взыскал 32,5 миллиарда рублей с бывшего министра Михаила Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний. Средства пойдут в доход государства.

Такое решение суд принял по иску Генпрокуратуры. Напомним, по данным ведомства, при поступлении на службу экс-чиновник скрыл сведения "о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами". Пять лет Абызов не декларировал это имущество.

В ходе проверки также выяснилось, что Абызов продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, находясь на госслужбе.

РИА Новости отмечает, что сумма стала рекордной в системе российского судопроизводства. Ранее стоимость нажитого преступным путем имущества, которое конфисковали в бюджет, не превышала десяти миллиардов.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Во время ареста адвокаты также предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины.

Ранее стало известно, что СКР возбудил новое уголовное дело в отношении Михаила Абызова. Речь идет о статье о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В деле фигурирует сумма около 30 млрд рублей.