Экс-министр Открытого правительства России Абызов приговорен к 12 годам колонии

Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов получил 12 лет исправительной колонии строгого режима.

Напомним, Абызов и еще 12 человек обвиняются в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в его деятельности; мошенничестве в особо крупном размере; легализацию преступных доходов; коммерческом подкупе; незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Как передает Интерфакс, сегодня Преображенский суд Москвы наконец вынес окончательный приговор. Абызов также должен будет выплатить штраф в размере 80 млн рублей. Помимо этого суд лишил осужденного Ордена Дружбы и возможности на протяжение трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах.

Будет ли приговор обжалован пока неизвестно. Адвокат Абызова Александр Аснис заявил, что сперва ему нужно изучить приговор, а после согласовать дальнейшие шаги со своим подзащитным.

Что касается остальных фигурантов дела, двоих - бывшего гендиректора "Ру-ком" Николая Степанова и его заместителя Максима Русакова - суд признал такими же организаторами преступного сообщества. Первому назначено восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 2 млн рублей. Второму - 12 лет колонии и штраф в 80 млн рублей.

От пяти лет колонии общего режима до девяти лет строгого получили еще семь фигурантов дела. Яна Балан и Оксана Роженкова обязаны выплатить штрафы в размере 4 млн рублей каждая.

Напомним, что в 2020 году суд постановил взыскать в пользу государства с Абызова 32 млрд рублей. В 2023 году стало известно, что экс-министр выплатил из собственных средств более 20 млрд рублей.