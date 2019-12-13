Восьмая фигурантка появилась в уголовном деле Абызова

В уголовном деле бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова появилась восьмая фигуранта.

Как сообщает РИА Новости, это некая Екатерина Заяц. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Во время ареста адвокаты также предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что СКР возбудил новое уголовное дело в отношении Михаила Абызова. Речь идет о статье о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В деле фигурирует сумма около 30 млрд рублей.

Также Абызова обвинили в незаконном получении 32 млрд рублей по новому делу. О нем стало известно 27 августа. Сообщалось, что дело уже соединили в одно производство с первоначально возбужденным уголовным делом.