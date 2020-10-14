Арестованы новые многомиллионные счета экс-министра Абызова

Следствие обнаружило у бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова новые миллионные банковские счета. По данным ТАСС, суд наложил на них обеспечительный арест.

Речь идет о денежных средствах в разной валюте, находящихся на счетах компаний "Беста Холдингс Лимитед", "Алинор Инвестментс Лимитед", "Куллен Холдингс Лимитед", "Лисенто Инвестментс Лтд", "Вантросо Трейдинг Лтд", открытых в ПАО "Совкомбанк".

Напомним, Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства деньги Абызова на сумму более 32 млрд рублей.

По данным ведомства, при поступлении на службу экс-чиновник скрыл сведения "о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами". Пять лет Абызов не декларировал это имущество.