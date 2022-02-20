Беженцев из ДНР и ЛНР отправят еще в четыре российских региона

20 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО За рубежом ДНР и ЛНР Воронежская область
эвакуация жителей Донецка (2022) | Фото: t.me/itsdonetsk

Беженцев из ДНР и ЛНР отправят еще в четыре российских региона

Шесть поездов с беженцами отправят из Донбасса в четыре региона РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Всего планируется перевезти пять тысяч человек. Поезда с беженцами отправятся в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области.

"За ночь три железнодорожных состава, порядка двух тысяч человек, направлены в Воронежскую и Курскую области", - сообщил и.о. главы ведомства Александр Чуприян.

В настоящее время в 98 ПВР размещены порядка 6,5 тысяч человек, в том числе 2,7 тысяч детей. В готовности к приему граждан на территории Ростовской области 90 ПВР вместимостью 7,5 тысяч человек. В ПВР проводится регистрация и распределение всех прибывающих, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. Более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область, Югра.

Теги: беженцы, ДНР, ЛНР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.02.2022 12:10 Мск Югра готова принять беженцев из Луганской и Донецкой республик
Ранее 20.02.2022 11:19 Мск В Ростовской и Воронежской областях для детей-беженцев будут проводить уроки
Ранее 20.02.2022 10:57 Мск Губернатор Тюменской области заявил о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР
Ранее 20.02.2022 10:26 Мск В Воронежскую область прибыло около тысячи беженцев с ДНР и ЛНР
Ранее 19.02.2022 20:26 Мск Первый поезд с беженцами отправили из Ростовской области в Воронежскую


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4234

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети