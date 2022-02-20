Беженцев из ДНР и ЛНР отправят еще в четыре российских региона

Шесть поездов с беженцами отправят из Донбасса в четыре региона РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Всего планируется перевезти пять тысяч человек. Поезда с беженцами отправятся в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области.

"За ночь три железнодорожных состава, порядка двух тысяч человек, направлены в Воронежскую и Курскую области", - сообщил и.о. главы ведомства Александр Чуприян.

В настоящее время в 98 ПВР размещены порядка 6,5 тысяч человек, в том числе 2,7 тысяч детей. В готовности к приему граждан на территории Ростовской области 90 ПВР вместимостью 7,5 тысяч человек. В ПВР проводится регистрация и распределение всех прибывающих, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. Более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область, Югра.