На Среднем Урале усилили охрану лесов перед новогодними праздниками

Перед новогодними праздниками на Среднем Урале охрана лесов проводится в усиленном режиме.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, сотрудники лесничеств совместно с полицией провели уже более 300 патрулирований. За незаконную рубку молодых елей, пихт или сосен предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Кроме этого, нарушителей заставят возместить ущерб за каждое срубленное дерево. Например, за незаконную рубку сосны диаметром до 12 см на особо охраняемой природной территории придется заплатить 19 тысяч 400 рублей.

Напомним, начиная с 16 декабря срубить елку к новогодним праздникам в лесу жители Свердловской области могут на вполне законных основаниях. Сделать это можно в любом из 30 лесничеств региона, оформив договор купли-продажи лесных насаждений.