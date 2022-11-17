Пушилин: ДНР будет получать воду из Дона, проект принят

В Москве принято решение о строительстве водовода в ДНР из Дона. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам переговоров с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

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"Несмотря на то что проект сложный и дорогостоящий, его реализация намечена на первое полугодие 2023 года", — написал Пушилин в своей телеграм-канале.

Хуснуллин об этом в своем канале не сообщил.

В ДНР тяжелейшая ситуация с водой. В Донецке и Макеевке она подается один раз в три дня вечером, причем до верхних этажей не доходит вовсе. В некоторых домах из подвалов выведены шланги для набора воды, но и там она бывает не всегда. Зимой, при морозе, ситуация ухудшится еще больше. Периодически в пункты выдачи доставляется питьевая и техническая вода.

Из-за отсутствия нормального водоснабжения до сих пор работают не все котельные, которые не могут запустить. Около 20% многоквартирных домов в ДНР не отапливаются, температура в квартирах в них около 15 градусов. На днях Пушилин встречался в Москве с мэром столицы Сергеем Собяниным и просил помочь с решением проблемы отопления.

Проект строительства водовода из Ростовской области был разработан Минстроем ДНР еще в 2017 году. Стоимость проекта составила несколько десятков миллиардов рублей. Из-за дороговизны, а также по политическим мотивам проект тогда не был реализован. Сейчас к нему решено вернуться. Пока непонятно, будет ли это временным решением, чтобы "протянуть" еще какое-то время в режиме жесточайшей экономии, как это было с водоводом из Ханженковского водохранилища, или постоянным. Детали проекта не озвучиваются.

Ранее власти ДНР заявляли, что восстановить полноценное водоснабжение Донбасса возможно будет только после освобождения Славянска и тех территорий, по которым идет канал из Северского Донца. Недавно Пушилин сказал, что решение вопроса водоснабжения нельзя связывать исключительно с освобождением Славянска и севера ДНР, так как Украина может перекрыть реку в Харьковской области. Необходимо добиться полной независимости - вода должна поступать из источника, который полностью подконтролен России. Длина водовода составит более 200 км.

Экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев буквально за несколько минут до сообщения Пушилина написал у себя, что нельзя ждать освобождения Славянска.

"Регион вошел в состав России, осваивается с российскими законами, только вот вопрос водоснабжения Донецка никак не сдвигается. Донецкая и Луганская области были самыми маловодными регионами Украины. Единственный источник водоснабжения — Северский Донец, 134-километровый канал начинается близ Славянска, пока занятого ВСУ. В районе Майорска, который наши на днях, кстати, освободили, раньше действовала подстанция, питающая насосы, позже разбитая. Воды из резервных водохранилищ не хватает. Сегодня ситуация катастрофичная. В ДНР 86 котельных не работают. Основная причина – отсутствие достаточного количества воды... Это просто издевательство над людьми, которые и так годами под обстрелами... Да, сложно и дорого, но люди-то дороже", - написал Царев, разместив фото очереди за водой.