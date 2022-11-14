14 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Минобороны прокомментировали фейки о мобилизации

Украина осознанно распространяет через подконтрольные СМИ фейковые сообщения о скором возобновлении призыва россиян в рамках частичной мобилизации.

Как заявило Минобороны РФ, это не соответствует действительности. Так в ведомстве прокомментировали информацию о росте количества обращений граждан РФ по поводу прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.

"Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем", — следует из сообщения министерства, сообщает РИА "Новости".

В Минобороны отметили, что каждый обратившийся на "горячую линию" получил разъяснение о том, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации окончен, никаких дополнительных мероприятий не планируется.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов Донецкой и Луганской Народных Республик.

Теги: Минобороны, мобилизация, Украина



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