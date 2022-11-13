13 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию

Президент РФ Владимир Путин поручил провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Отмечается, что до присоединения ДНР и ЛНР к России студенты республик Донбасса были мобилизованы.

"В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения", – заявил Песков.

По его словам, теперь студентов отправят домой, и они продолжат обучение.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем telegram-канале поблагодарил президента РФ за принятое решение, передает корреспондент Накануне.RU.

"Огромная благодарность президенту России Владимиру Путину за решение о демобилизации призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР. В Республиках Донбасса сразу после начала СВО была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой и студентов призвали на службу. Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах", - заявил он.

Теги: Владимир Путин, демобилизация, Пушилин, студенты



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