В этом году произошла беда - высокий урожай, - глава российского зернового союза

Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции рассказал о результатах сбора урожая, а также о перспективах отрасли. Он напомнил выражение о том, что в России две беды – урожай и неурожай. В этом году зерна уродилось много.

"Цены обвалились до себестоимости, и крестьяне складывают урожай, не продавая, ожидая лучших времен. Спрос на зерно сократился. Экспортный пылесос медленно крутится. Отгружено 16,8 млн т, что на 13% ниже, чем годом ранее", - сказал Злочевский.

Активизировались различные экспортные отгрузки. Например, в Турцию. Но такая ситуация в силу погоды не будет длиться вечно.

"Октябрьская активизация произошла из-за падения рубля. Надо поддерживать темпы отгрузки. Надо экспортировать не меньше 60 млн т зерна. В нынешней ситуации такие показатели недостижимы. Сейчас цены на пшеницу IV класса в России опускаются ниже себестоимости в 10 тыс. руб. Отстаем тем озимого сева", - сказал Злочевский.

Подсолнечник "упал" в цене еще больше, чем зерно. В итоге цена за тонну подсолнечника упала до 18-20 тыс. руб., то есть до уровня себестоимости. В 2021 г. пшеницу отгружали 145 компаний, в этом сезоне – 80. Примерно такая же картина по странам – в прошлом сезоне поставки шли в 70 стран, в этом – в 39.

""Выпали" Нигерия, Камерун. Серьезно растут поставки в Саудовскую Аравию, Алжир, Пакистан", - сказал Злочевский.