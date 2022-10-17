В этом году произошла беда - высокий урожай, - глава российского зернового союза

17 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сообщил, когда завершится мобилизация

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России Москва
Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

В этом году произошла беда - высокий урожай, - глава российского зернового союза

Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции рассказал о результатах сбора урожая, а также о перспективах отрасли. Он напомнил выражение о том, что в России две беды – урожай и неурожай. В этом году зерна уродилось много.

"Цены обвалились до себестоимости, и крестьяне складывают урожай, не продавая, ожидая лучших времен. Спрос на зерно сократился. Экспортный пылесос медленно крутится. Отгружено 16,8 млн т, что на 13% ниже, чем годом ранее", - сказал Злочевский.

Активизировались различные экспортные отгрузки. Например, в Турцию. Но такая ситуация в силу погоды не будет длиться вечно.

"Октябрьская активизация произошла из-за падения рубля. Надо поддерживать темпы отгрузки. Надо экспортировать не меньше 60 млн т зерна. В нынешней ситуации такие показатели недостижимы. Сейчас цены на пшеницу IV класса в России опускаются ниже себестоимости в 10 тыс. руб. Отстаем тем озимого сева", - сказал Злочевский.

Подсолнечник "упал" в цене еще больше, чем зерно. В итоге цена за тонну подсолнечника упала до 18-20 тыс. руб., то есть до уровня себестоимости. В 2021 г. пшеницу отгружали 145 компаний, в этом сезоне – 80. Примерно такая же картина по странам – в прошлом сезоне поставки шли в 70 стран, в этом – в 39.

""Выпали" Нигерия, Камерун. Серьезно растут поставки в Саудовскую Аравию, Алжир, Пакистан", - сказал Злочевский.

Теги: Аркадий Злочевский, зерно, урожай



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети