Постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве отменено

Следователь МВД отменил постановление о привлечении телеведущей Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. В настоящий момент она имеет статус свидетеля, сообщает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, два связанных с Собчак человека, коммерческий директор ее холдинга "Oсторожно Media" Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский, проходят по уголовному делу о вымогательстве. Суд отправил под арест фигурантов дела. Если их признают виновными, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. СМИ сообщали, что по делу планировалось задержать и саму Ксению Собчак, но она покинула пределы страны.

Напомним, директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис подтвердил, что Собчак накануне приехала в Литву. Он пояснил, что журналистка является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву без визы и находиться в стране в течение 90 суток.

Собчак ранее отрицала наличие у себя паспорта гражданина другой страны.