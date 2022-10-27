Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту

Журналистка Ксения Собчак имела право въехать в Литву, так как имеет израильский паспорт, об этом заявил директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис.

Он подтвердил, что Собчак находится в Литве.

"Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток", - сообщил Яунишкис в эфире радиостанции "Жиню радияс".

Напомним, два связанных с Собчак человека, коммерческий директор ее холдинга "Oсторожно Media" Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский, проходят по уголовному делу о вымогательстве. Суд отправил под арест фигурантов дела. Если их признают виновными, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. СМИ сообщали, что по делу планировалось задержать и саму Ксению Собчак, но она покинула пределы страны.

Также СМИ писали, что Собчак якобы была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы.