Минобороны не хочет согласовывать увеличение зарплат для работников "оборонки"

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов предложил правительству поддержать инициативу Союза машиностроителей России и повысить сотрудникам оборонных предприятий зарплату на 10% от средней по региону. Речь идет о тех работниках, которые участвуют в выполнении гособоронзаказа, предает ТАСС.

"В настоящее время военные представительства Минобороны России с целью снижения себестоимости поставляемой продукции отказываются согласовывать увеличение заработной платы на предприятиях. Так быть не должно", - заявил Чемезов.

Чемезов назвал сотрудников организаций оборонно-промышленного комплекса "элитой страны". "В значительной степени именно от их работы, иногда в три смены, зависят наши успехи как на фронте, так и в обеспечении безопасности и суверенитета нашей страны", - подчеркнул он.

Напомним, что сотрудникам "оборонки" недавно повысили ответственность до уголовной за срыв гособоронзаказа. Именно "уголовками" грозил предприятиям ОПК Дмитрий Медведев во время поездки на "Уралвагонзавод": "Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен".