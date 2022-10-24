24 Октября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область В России
Фото: t.me/medvedev_telegram

Медведев поучаствовал в контрольной проверке выпуска танков на "Уралвагонзаводе"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поделился кадрами из своей поездки в Нижний Тагил, где состоялась контрольная проверка выпуска танков на "Уралвагонзаводе", который является крупнейшим производителем в этом сегменте бронетехники. Участие в осмотре принял полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

"Обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем. Поставлена задача неукоснительного исполнения ГОЗ во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники. Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен", - написал Медведев.

Дмитрий Медведев на УВЗ(2022)|Фото: уральское полпредство

Читая "вражескую аналитику", Медведев неоднократно встречал утверждения, что "военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся, типа, всё истратили".

"Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите", - написал экс-президент РФ.

Визит Дмитрия Медведева на Уралвагонзавод(2022)|Фото: t.me/medvedev_telegram

Теги: Уралвагонзавод, Нижний Тагил, Дмитрий Медведев



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