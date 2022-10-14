Показалось: Военкомат Москвы отрицает вручение повесток о мобилизации у станций метро
Военкомат Москвы отрицает, что в городе сегодня при поддержке полиции проводилось вручение повесток о мобилизации.
"Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится", - цитирует РИА Новости представителя военкомата.
Действия полицейских в военкомате объяснили "постоянной оперативно-розыскной деятельностью по поимке преступников".
Ранее СМИ, соцсети и Telegram-каналы с многочисленными фото и видеоматериалами публиковали сообщения о вручениях повесток у станций столичного метро.