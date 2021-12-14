В Челябинске недострой в Ленинском районе продали за 18 млн рублей

В Челябинске продали недострой по улице Дзержинского за 18,4 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Объект принадлежит ПКО "Челябинск-стройиндустрия", который планировал построить жилой дом с магазином на первом этаже. В настоящий момент готовность объекта составляет только 8%.

На аукцион было подано две заявки. Победителем признан специализированный застройщик "ЧелИнвестСтрой". Он должен завершить строительство объекта за 3 года. Деньги от продажи объекта незавершенного строительства получит бывший собственник.

Недострой уже выставляли на торги, но победитель отказался от заключения договора.

Добавим, что ПКО "Челябинск-стройиндустрия" считается аффилированным с семьей вице-спикера заксобрания области Юрия Карликанова.