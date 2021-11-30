Шесть человек пострадали во время урагана в Крыму

В Крыму подсчитывают убытки от шторма, который накануне вечером пришел со стороны Средиземного моря и сейчас уходит на северо-восток, в центральную часть страны.

По данным главы республики Сергея Аксенова, пострадали шесть человек. В результате шторма в Ялте повреждено несколько судов, одно судно затонуло.

"Всего от электроснабжения было отключено более 22 тыс. абонентов на территории семи муниципальных образований. По информации ГУП РК "Крымэнерго", к утру сегодняшнего дня электроснабжение в большинстве населенных пунктов восстановлено. По данным на 8 утра обесточены 295 трансформаторных подстанций. Осталось подключить порядка 6,5 тысяч абонентов. Аварийные бригады ликвидируют повреждения", - говорится в сообщении Аксенова в Telegram.

"На данный момент ситуация стабилизировалась, однако штормовое предупреждение продолжает действовать. По данным МЧС, во второй половине дня погода ухудшится. Ожидаются сильные порывы ветра, дожди и снег", - сообщил Аксенов.