Шторм в Крыму привел к блэкауту: без электричества остались 40 тысяч человек

Пришедший со стороны средиземного моря циклон обрушился на Крымский полуостров, особенно пострадали восточные и центральные районы. Порывы ветра достигали 32 м/с. Шторм привел к обрывам проводов, повалил деревья, в результате аварий почти 40 тыс. человек в регионе остались без электроснабжения, в том числе несколько центральных районов Симферополя.

В "Крымэнерго" начали фиксировать отключения электричества около семи часов вечера накануне. На дороге из Симферополя к ЮБК встали междугородние троллейбусы. В 20 часов были обесточены две линии 110 кВ и 28 линий 6-10 кВ, максимальное число отключенных абонентов в пиковые моменты достигало 56 тыс. человек, к ночи без света оставалось около 37 тыс. человек. На восстановительных работах были задействованы почти 70 бригад энергетиков.