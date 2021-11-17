Белоруссия ограничила прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Польши

Прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши сократилась из-за внепланового ремонта, который начал белорусский "Гомельтранснефть".

Как сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, прокачка нефти в направлении Адамовой Заставы (Польша) ограничена с 16 августа.

Ремонт на одной из веток продлится как минимум трое суток. Демин уточнил, что плановое задание по поставкам за месяц не пересматривается, передает ТАСС.

Напомним, отношения Белоруссии и Польши обострились из-за мигрантов, которые устроили стихийный лагерь на границе двух стран. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил Европе перекрыть российский газ в случае введения санкций на фоне миграционного кризиса. Глава государства напомнил, что по территории Белоруссии проходит магистральный экспортный газопровод "Ямал – Европа", по которому в последнее время увеличились объемы поставок.