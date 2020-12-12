12 Декабря 2020
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Политика За рубежом
Исход американских выборов-2020 во многом зависит от почтового голосования (2020) | Фото: nbcnews.com

Иск Техаса по выборам отклонен. Мятежный штат решил сколотить "Союз"

Верховный суд США отклонил иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона о непризнании итогов выборов президента в четырёх штатах, представляющих сразу 60 выборщиков.

Как полагал истец, в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине не соблюдали нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим результаты выборов в этих штатах, по мнению генпрокурора Техаса, являющегося республиканцем, должны быть признаны недействительными. Этот иск поддержал Дональд Трамп и еще 18 штатов, во главе которых стоят республиканцы.

После решения Верховного суда глава техасских республиканцев Аллен Уэст предложил создать "Союз штатов", которые верны американской Конституции. "Возможно, законопослушные штаты должны объединиться вместе и сформировать Союз штатов, которые будут придерживаться конституции", — цитирует Уэста ТАСС.

По мнению Уэста, решение высшего судебного органа страны создаёт опасный прецедент, позволяющий в будущем любым штатам нарушать Основной закон.

Напомним, что Дональд Трамп называл выборы в США, в результате которых о победе объявил Джо Байден, мошенничеством. Он допустил причастность сотрудников Минюста и ФБР к фальсификациям на выборах главы государства. "Это массовое мошенничество. Чем занимались ФБР и Министерство юстиции? Не знаю, может быть, они причастны… Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ не хотят об этом писать", — сказал Трамп.

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Иск Техаса по выборам отклонен. Мятежный штат решил сколотить "Союз"

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Теги: иск техаса, выборы сша



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