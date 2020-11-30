Владимир Нетёсов: "В период пандемии депутаты постоянно на связи с воронежцами"

Акции волонтеров, направленные на помощь жителям Воронежской области, продолжаются. Добровольцы помогают ветеранам, одиноким пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, а также соцучреждениям и медикам. В волонтерских мероприятиях принимают постоянное участие депутаты Воронежской областной Думы, передает корреспондент Накануне.RU.

С призывом поддержать жителей региона к парламентариям обратился председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. "Защита интересов наших граждан и забота о них являются приоритетом в работе депутатов. Считаю особенно важным оперативно откликаться на запросы жителей в это непростое время, когда пандемия коронавирусной инфекции отразилась на всех сферах жизни региона. Наиболее остро в нашей поддержке нуждаются представители старшего поколения, многодетные семьи и социально незащищенные граждане. Не стоит забывать и о тех, кто находится на передовой — наших медиках и соцработниках", — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Депутаты активно откликнулись, и в своих избирательных округах совместно с органами соцзащиты и благотворительными организациями оказывают помощь всем, кто в ней нуждается, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной Думы. В начале октября на круглом столе, который был организован рамках реализации проекта "Старшее поколение" детально обсуждались меры поддержки пожилых людей в условиях COVID-19. Модератором диалога выступила депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук.

Были отмечены наиболее успешные практики. Например, волонтеры некоммерческой организации "Старость в радость" инициировали благотворительную акцию для обитателей геронтологического центра в Воронеже. Собрали письма-пожелания от пожилых людей и попросили всех неравнодушных помочь их реализовать. Депутат Воронежской областной Думы Елена Губина взяла из общей стопки 7 случайных писем. Пожилые люди излагали просьбы о новом радиоприемнике, аккумуляторной бритве, сотовом телефоне, телевизоре, праздничном платке. Все эти вещи депутат лично привезла волонтерам для доставки постояльцам центра.

"Важно, чтобы пожилые люди не чувствовали себя забытыми и одинокими в период вынужденной изоляции. И особенно это касается тех, кто живет не в семьях, а в специализированных учреждениях и геронтологических центрах, — отметила Елена Губина. — Ограничения не позволяют нам организовать для них поздравления в полном объеме, но в наших силах порадовать их подарками".

Региональный штаб акции взаимопомощи "Мы вместе" также помогает пожилым и малообеспеченным людям. Волонтеры, в числе которых и депутаты регионального парламента, участвуют в покупке продуктов, лекарств и оплате коммунальных услуг. Депутат облдумы Кристина Кулешова вместе с волонтерами Клуба "Мы вместе" организовала доставку продуктов питания и лекарств ветеранам Великой Отечественной войны, которые находятся в самоизоляции из-за пандемии.

А по инициативе председателя комитета по физической культуре и спорту Александра Пешикова в Богучарском районе создан волонтерский отряд. "Мы стараемся помочь людям сохранить свое здоровье, используем любую возможность поддержать тех, кому сложно в нынешней ситуации. Помощь оказываем не только гражданам, но и медикам, и социальным работникам", — говорит Александр Пешиков.

Продолжается и активное участие депутатов в работе по организации дистанционного обучения. Так, депутаты облдумы Олег Маслов и Иван Воробьёв вручили десять планшетов школьникам из многодетных семей Бобровского района.

"Пандемия — испытание для многих, в том числе и для школьников. Важно поддержать подрастающее поколение. Я уверен, что современные планшеты помогут им в обучении, и ребята будут получать только хорошие оценки", — отметил Олег Маслов.

Напомним, что по инициативе депутатов фракции ЕР в Воронежской областной Думе, волонтеры-медики, работающие в "красной зоне", обеспечиваются горячими обедами. Депутат Александр Пешиков передал продуктовые наборы для медперсонала, работающего в "красной зоне" Кантемировской районной больницы.

Депутат Артём Копылов передал Региональному центру реабилитации инвалидов рециркулятор воздуха.

А на покупку еще одного устройства выделил средства депутат Александр Князев. Он передал рециркулятор для обеззараживания помещений в управление социальной защиты населения Хохольского района.

Депутаты регионального парламента Игорь Есауленко и Алексей Чернов инициировали награждение медиков медалями "За самоотверженность". Ими были награждены медицинские работники "нерушимо выполнившие врачебную клятву в борьбе с эпидемией коронавируса". Такая запись стоит в в удостоверениях к медали. Этой награды удостоились и волонтеры, активно проявившие себя во Всероссийской акции "Мы вместе 2020".