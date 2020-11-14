В Москве задержан участник потасовки, в которой пострадал боец Харитонов

В Москве задержали и доставили в полицию одного участника драки, в которой пострадал известный российский боец ММА Сергей Харитонов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по факту случившегося уже началась проверка. По данным ведомства, 13 ноября в полицию поступил сигнал о конфликте во Дворце спорта ОК "Лужники".

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между тремя гражданами произошла драка на бытовой почве, в результате которой двое участников для оказания помощи были доставлены в медицинское учреждение. Третий участник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - рассказали в МВД.

Имя задержанного в ведомстве не уточнили.

Ранее сообщалось, что у Харитонова случился конфликт с другим спортсменом, бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым. Последний, как утверждается, набросился на Сергея и сильно его избил.