Известный боец Сергей Харитонов жестоко избит в Москве

В Москве избит известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов. Ему предстоит операция.

По данным СМИ, у Харитонова случился конфликт с другим спортсменом, бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым. Последний, как утверждается, набросился на Сергея и сильно избил.

Харитонов был госпитализирован, ему предстоит операция из-за сломанного носа. Пострадавший боец написал заявление в полицию по факту нападения.

В Сети уже появилось видео потасовки.