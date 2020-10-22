22 Октября 2020
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Экономика Воронежская область
воронежская городская дума, здание, табличка (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Воронежская городская дума изучает вопрос изменения платы за коммунальные услуги

Администрация города Воронежа вышла с предложением к городскому парламенту - обратиться к губернатору Воронежской области с инициативой об установлении предельного индекса изменения размера платы жителей областного центра за коммунальные услуги на 2021 год в пределах 6,8%, передает корреспондент Накануне.RU.

ходырев, кстенин, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Депутаты Воронежской городской думы внимательно изучают эту инициативу. Данная мера, считают в мэрии Воронежа, позволит изыскать ресурсы на модернизацию и реструктуризацию объектов городской коммунальной инфраструктуры. А именно: централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках концессионных соглашений с ООО «РВК-Воронеж» и ПАО «Квадра». Кроме того, обеспечит выполнение инвестиционной программы ООО «Энерговид».

депутаты, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Наиболее ощутимо рост тарифов скажется на тех гражданах, квартиры которых не оборудованы индивидуальными приборами учета – от 211,63 рублей до 916,17 рублей в зависимости от места проживания и площади квартиры. При этом, для жителей Воронежа, которые позаботились об установке индивидуальных приборов учета, оплата повысится на сумму от 100 до 200 рублей.

депутаты, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Александр Сысоев, председатель комиссии Воронежской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству, которая накануне рассматривала этот вопрос, сообщил, что перечисленные инвестиционные программы были утверждены несколько лет назад и предусматривали возможность повышения платы за коммунальные услуги.

"Эти предприятия ведут огромную работу по модернизации коммунальной инфраструктуры и, соответственно, по улучшению качества жизни населения, — подчеркнул Александр Сысоев. – В 2021 году они планируют вложить в коммунальное хозяйство Воронежа 1,4 млрд рублей. Еще несколько лет назад коммунальные системы города находились в плачевном состоянии и требовали больших финансовых вложений. Сегодня они активно обновляются и стабильно функционируют, не вызывая нареканий и соответствуя современному уровню жизни большого города. Это стало возможным благодаря механизму концессии и реализации инвестиционных программ".

ходырев, кстенин, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, в том случае, если предложение городской администрации будет одобрено, то изменение размера платы за коммунальные услуги в Воронеже произойдет с 1 июля 2021 года.

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Воронежская городская дума изучает вопрос изменения платы за коммунальные услуги

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Теги: воронежская городская дума, сысоев, тарифы на коммунальные услуги, концессия,



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