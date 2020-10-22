Воронежская городская дума изучает вопрос изменения платы за коммунальные услуги

Администрация города Воронежа вышла с предложением к городскому парламенту - обратиться к губернатору Воронежской области с инициативой об установлении предельного индекса изменения размера платы жителей областного центра за коммунальные услуги на 2021 год в пределах 6,8%, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты Воронежской городской думы внимательно изучают эту инициативу. Данная мера, считают в мэрии Воронежа, позволит изыскать ресурсы на модернизацию и реструктуризацию объектов городской коммунальной инфраструктуры. А именно: централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках концессионных соглашений с ООО «РВК-Воронеж» и ПАО «Квадра». Кроме того, обеспечит выполнение инвестиционной программы ООО «Энерговид».

Наиболее ощутимо рост тарифов скажется на тех гражданах, квартиры которых не оборудованы индивидуальными приборами учета – от 211,63 рублей до 916,17 рублей в зависимости от места проживания и площади квартиры. При этом, для жителей Воронежа, которые позаботились об установке индивидуальных приборов учета, оплата повысится на сумму от 100 до 200 рублей.

Александр Сысоев, председатель комиссии Воронежской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству, которая накануне рассматривала этот вопрос, сообщил, что перечисленные инвестиционные программы были утверждены несколько лет назад и предусматривали возможность повышения платы за коммунальные услуги.

"Эти предприятия ведут огромную работу по модернизации коммунальной инфраструктуры и, соответственно, по улучшению качества жизни населения, — подчеркнул Александр Сысоев. – В 2021 году они планируют вложить в коммунальное хозяйство Воронежа 1,4 млрд рублей. Еще несколько лет назад коммунальные системы города находились в плачевном состоянии и требовали больших финансовых вложений. Сегодня они активно обновляются и стабильно функционируют, не вызывая нареканий и соответствуя современному уровню жизни большого города. Это стало возможным благодаря механизму концессии и реализации инвестиционных программ".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, в том случае, если предложение городской администрации будет одобрено, то изменение размера платы за коммунальные услуги в Воронеже произойдет с 1 июля 2021 года.