21 Октября 2020
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Образование Свердловская область
Евгений Куйвашев на форуме &quot;100+ Forum Russia&quot; (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев заявил о создании новых образовательных центров вместо привычных всем школ

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев рассказал об изменении подходов к школьному строительству в регионе и создании новых образовательных центров, назначение которых шире, чем было принято до сих пор.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, заявления прозвучали 21 октября в рамках сессии "Современная школа – пространство для развития" форума и выставки 100+ TechnoBuild. По словам губернатора, создание возможностей для самореализации людей, развития талантов детей и молодежи является одной из национальных целей развития государства, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. Для решения этой задачи нужны новые подходы, новые идеи, современные технологические и градостроительные решения.

"Мы такие подходы ищем и находим, один из них – создание образовательных центров. Изучив мировой опыт, лучшие социальные практики, мы пришли к выводу, что возможности школ должны быть существенно расширены, а сами школьные здания стать не только учебным пространством, но и средоточием общественной жизни всего микрорайона, где они расположены", - рассказал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев на форуме "100+ Forum Russia"(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Для строительства таких школ требуются новые архитектурные идеи и решения, современные проекты и материалы, новые подходы к строительству и техническому оснащению зданий, активное использование механизмов государственно-частного партнерства. И Свердловская область уже сделала первые шаги в этом направлении.

Так, запланировано создание многофункциональных центров на 1 тыс. 200 мест в Сысерти и Сухом Логу. Кроме этого, совместно с компанией "Форум-Групп" прорабатывается проект создания в микрорайоне Солнечный города Екатеринбурга полноценного культурно-образовательного кластера, центром которого станет лицей, получивший название "Губернаторский" благодаря поддержке главы региона.

Также Евгений Куйвашев отметил, что создание современной школы не ограничивается строительством нового здания. По его словам, речь идет и о новых подходах к организации образовательного процесса.

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Куйвашев заявил о создании новых образовательных центров вместо привычных всем школ

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Теги: Куйвашев, образовательные центры, Свердловская область



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