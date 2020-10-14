14 Октября 2020
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Образование Свердловская область
Средняя школа №25 Верхней Пышмы (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев лично оценил школу №25 в Верхней Пышме, открытую после реконструкции

Сегодня, 14 октября, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Верхнюю Пышму лично оценил возможности, созданные в средней школе №25 после проведения масштабной реконструкции.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, вместе с генеральным директором УГМК Андреем Козицыным губернатор осмотрел основное здание образовательного учреждения, с 1 сентября открывшее двери для учеников средних и старших классов. Годом ранее здесь же после реконструкции в бывшем здании училища Олимпийского резерва начала работать начальная школа. Перестройка и перепрофилирование помещений были проведены на средства УГМК.

Другое здание, входящее в школьный комплекс, было снесено, и на его месте на средства областного и местного бюджетов построен новый блок для средних и старших классов. Всего таким образом в школе №25 создано 1,7 тысячи мест, образовательное учреждение работает в одну смену. В каждом классе не больше 25 учеников, причем это не только дети из Верхней Пышмы, но и из близлежащих населенных пунктов, приезжающие на школьных автобусах.

Средняя школа №25 Верхней Пышмы(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев и Андрей Козицын осмотрели учебные помещения, шахматный клуб, столовую, библиотеку, актовый зал и спортивный зал с уникальным снаряжением – скалодромом. Оба здания – и начальной школы, и старшей – оборудованы системами комплексной безопасности, а для детей с ограниченными возможностями здоровья здесь созданы комфортные условия для обучения. Здания оснащены лифтами, поручнями, пандусами.

Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, во всех помещениях стоят дезинфекторы и оборудование для обеззараживания воздуха. Потоки учеников максимально разведены, дети и учителя проходят обязательный утренний фильтр на входе.

Евгений Куйвашев дал высокую оценку проделанной работе. Губернатор поручил руководству образовательного учреждения не только продолжать использовать все ракурсы новой школы, но и внедрять передовые практики в образовательный процесс.

Средняя школа №25 Верхней Пышмы(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

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Куйвашев лично оценил школу №25 в Верхней Пышме, открытую после реконструкции

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Теги: школа, Куйвашев, Верхняя Пышма



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